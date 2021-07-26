“الأرصاد ” أمطار رعدية على “عسير والباحة” وسحب رعدية ممطرة على “نجران”

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على عسير والباحة وسحب رعدية ممطرة على منطقة نجران.

أمطار رعدية على عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تغطي مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

أمطار رعدية على منطقة الباحة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ، وخباش، وشرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.