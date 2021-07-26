حصيلة قياسية للضحايا المدنيين بأفغانستان

قالت الأمم المتحدة الإثنين إن ما يقرب من 2400 مدني أفغاني قتلوا أو أصيبوا في مايو ويونيو مع تصاعد القتال بين متشددي حركة طالبان وقوات الأمن الأفغانية، وهو أعلى رقم يسجل خلال هذين الشهرين منذ بدء عملية التسجيل في 2009.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في تقرير إنها وثقت سقوط 5183 ضحية من المدنيين بين يناير ويونيو بينهم 1659 قتيلاً. وهذه زيادة بنسبة(47%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسلطت الأرقام الضوء على الوضع المتردي للمدنيين الأفغان مع تصاعد القتال بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية ستنسحب بحلول سبتمبر، ليطوي صفحة 20 عاماً من الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

وقالت البعثة في بيان “من بواعث القلق الشديدة الزيادة الحادة في عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا، إذ كان عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الفترة بين مايو ويونيو يعادل تقريباً العدد الذي سجل في الشهور الأربعة التي سبقت ذلك”.

واندلعت اشتباكات عنيفة في أنحاء البلاد خلال الشهرين المنصرمين في الوقت الذي تشن فيه طالبان هجمات كبرى وتسيطر على مناطق ريفية ومعابر حدودية وعواصم إقليمية، مما دفع القوات الأفغانية والأمريكية لشن ضربات جوية في مسعى لدحر المتشددين.