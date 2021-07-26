اللجنة المنظمة: عاصفة نيبارتاك لن تعطل أولمبياد طوكيو

أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الإثنين، أن أثار عاصفة نيبارتاك الإستوائية على دورة الألعاب الصيفية، قد يصبح أقل مما كان متوقعاً، وذلك رغم أعادة جدولة بعض المنافسات.

قال المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد،، ماسا تاكايا: “لا ينبغي القلق كثيراً بشأن العاصفة”.

ومن المتوقع وصول العاصفة إلى اليابان، بحلول غداً الثلاثاء، في الوقت الذي جرى فيه بالفعل تعديل مواعيد منافسات الرماية، وتأجيلها ليومي الأربعاء والخميس.

كما جرى تأجيل منافسات التجديف إلى الأربعاء، ولكن منافسات الشراع، وركوب الأمواج، قد لا تتأثر بالأحوال الجوية.

وفي البداية كان يعتقد أن عاصفة نيبارتاك قد تتحول إلى إعصار، ما تسبب في حالة من القلق لدى خبراء الأرصاد الجوية، الذين حذروا من أمطار غزيرة، ورياح القوية، وأمواج عالية، الأمر الذي كان سيلقي بظلاله على العاصمة طوكيو بدءاً من اليوم الإثنين.