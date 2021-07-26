160 قتيلا بفيضانات الهند

نقبت فرق الإنقاذ في الهند في طبقة سميكة من الوحل والركام بحثا عن أكثر من 60 مفقودا بعد انهيارات أرضية نتجت عن سيول أودت حتى الآن بحياة أكثر من 160 من السكان في 4 أيام.

وكانت الولايات الغربية ومنها مهاراشترا وجوا بالإضافة إلى كارناتاكا وتلنجانا في الجنوب هي الأكثر تضررا من السيول التي غمرت آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية وأجبرت السلطات على نقل أكثر من 230 ألف شخص لمناطق أكثر أماناً.

وقالت حكومة ولاية مهاراشترا في بيان إن 149 شخصا قتلوا في انهيارات أرضية بالإضافة إلى حوادث أخرى مرتبطة بالأمطار الغزيرة في حين ما زال 64 في عداد المفقودين.

وأكد مسؤول كبير بحكومة الولاية: “نحاول جاهدين إنقاذ المحاصرين تحت الانهيارات الأرضية في ريجاد وساتارا، لكن احتمال انتشالهم أحياء أصبح بعيداً. إنهم محاصرون تحت الوحل منذ أكثر من 3 أيام” مشيرا إلى اثنين من الأحياء الأكثر تضررا.

وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول سريعاً للقرى المنكوبة لأن فيضان الأنهار والانهيارات الأرضية قطعت الطرق.

وفي كارناتاكا وتلنجانا، أوضحت السلطات أن أكثر من 12 شخصا قتلوا بسبب الفيضانات لكن المياه بدأت تنحسر في نهري كريشنا وجودافاري.