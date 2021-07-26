مخاوف المستثمرين تهوي ببورصة تونس

افتتحت بورصة تونس، تعاملات اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع حاد، وسط التهاب الشارع وتلاحق الأحداث منذ أمس الأحد.

وهوى مؤشر البورصة الرئيسي توناندكس بمعدل 0.88% بعد مرور قرابة 100 دقيقة من بدء التداول، ليهبط إلى مستوى 7220.54 نقطة، بحلول الساعة 10:20 بتوقيت جرينيتش.

وانخفض مؤشر توناندكس 20 بنسبة 0.97%، إلى مستوى 3154.63 نقطة، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة التونسية.

وشهدت البورصة ارتفاع 4 أسهم مقابل انخفاض 20 سهما وثبات أسعار 9 أسهم أخرين، وبلغ حجم التداولات 684.356 ألف دينار.

وجاء أداء سوق المال التونسي اليوم، انعكاسا لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، في ظل الضغوط التي يمارسها تنظيم الإخوان المتمثل في حركة النهضة.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.