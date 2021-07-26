2.9 مليار إسترليني خسائر مطار هيثرو… والسبب #كورونا

قفزت خسائر مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن الناجمة عن جائحة كورونا إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار).

وذكر المطار أن الخسائر نجمت عن تراجع كبير بالأعداد، قائلا: إنه تعامل مع عدد ركاب خلال أول ستة أشهر من العام الجاري يماثل نفس العدد الذي سجله خلال 18 يوما فقط خلال عام 2019.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن الشركة المشغلة للمطار إن التغيرات الأخيرة في نظام التحذير الخاص بالحكومة “مشجعة” للقطاع، ولكن المطار قد يخدم أعداد ركاب أقل خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب التكلفة الباهظة لاختبارات فيروس كورونا.

وحاليًا يخضع المسافرون القادمون إلى المملكة المتحدة من الوجهات المفضلة للبريطانيين (إسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا)، للحجر الصحي واجراء عدة فحوص لكشف الإصابة على نفقتهم، ما يمثل مئات اليوروهات من النفقات الإضافية للعائلة، وأثار غضب العاملين في قطاع السياحة.

وقد تراجعت إيرادات المطار من 712 مليون جنيه إسترليني خلال أول ستة أشهر من عام 2020 إلى 348 مليون جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري. وارتفعت الخسائر قبل حساب الضرائب بنسبة 18% لتصل إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.

واستقبل مطار هيثرو العام الماضي 22 مليون مسافر مقارنة بـ81 مليونا في 2019.

وسافر أكثر من نصف الـ22 مليون راكب في الشهرين الأولين من العام الماضي، قبل أن تتفاقم الأزمة الصحية وتفرض الحكومات في أنحاء العالم تدابير إغلاق.

وتراجعت عائدات هيثرو بنسبة 62 بالمئة مسجلة 1,2 مليار جنيه في 2020، فيما تراجعت حركة شحن البضائع بنسبة 28 بالمئة.

وأعلن المطار أن لديه 3,9 مليار جنيه من السيولة، تكفي حتى 2023.

ورغم أنه لا يزال أحد أكبر مطارات العالم، فقد هيثرو العام الماضي مكانته كأول مطار في أوروبا من حيث عدد المسافرين لصالح مطار رواسي-شارل ديغول الباريسي، بسبب صدمة وباء كوفيد-19 .

ورغم التقدم المحرز في حملة التطعيم، تواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاعا في الحالات بسبب متحور “دلتا” الذي تم اكتشافه في البداية بالهند.

وبريطانيا سجلت أكثر من 128 ألف حالة وفاة نتيجة الجائحة.

وأظهرت بيانات حكومية رسمية أن بريطانيا سجلت 29173 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، أمس الأحد، نزولاً من 31795 إصابة يوم السبت.

كما انخفض عدد الوفيات بين من ثبتت إصابتهم بالمرض منذ 28 يوماً إلى 28 وفاة مقابل 86 السبت.

وتراجع أيضاً عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام الخمسة الماضية في بريطانيا.