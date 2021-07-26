الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة

قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة اليوم الإثنين، إن الجيش انتشر في المبنى ومنع الموظفين من الدخول، وذلك بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة أمس الأحد.

وقال شهود عيان، إن اشتباكات وقعت بين مواطنين تونسيين ومناصري حركة النهضة الإخوانية في محيط مقر البرلمان.

ومنع المئات من مناصري الرئيس سعيّد مؤيدي النهضة من الاقتراب من زعيمهم الغنوشي الموجود داخل سيارة أمام البرلمان وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات، وفق ما أفاد صحافيون.

ومُنع الغنوشي المعتصم منذ ساعات داخل سيارة سوداء اللون أمام أبواب البرلمان الموصدة من الدخول إلى المبنى من جانب الجيش المتواجد أمام المبنى.

وأكدت المصادر، أن الجيش انتشر بشكل مكثف في كل تونس لمنع التصادم بين المتظاهرين وأنصار حركة النهضة.