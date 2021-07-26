صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت – بفضل الله – من ضبط (119) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.
ضبط 119 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمنطقة عسير
متابعات-الوئام
صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت – بفضل الله – من ضبط (119) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.