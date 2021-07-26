“الأرصاد”: طقس الغد شديد الحرارة على شمال شرق المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الثلاثاء في المملكة 17/ 12/ 1442 الموافق 27/ 7/ 2021.

وقال إنه يتوقع طقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة.

وشملت التوقعات، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، القصيم، وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.