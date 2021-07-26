بعد ساعات من إعلانه الاعتصام.. الغنوشي يغادر محيط البرلمان التونسي

تناقلت وسائل إعلام مغادرة راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان التونسي، محيط مقر البرلمان بعد ساعات من إعلانه الاعتصام هناك احتجاجا على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد اتخذ بعض القرارات مساء أمس الأحد، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقرر سعيد أيضا خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية مساء أمس تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.