نجاة وزير الدفاع التركي من حادث خطير بعد تفقده للقوات التركية على الحدود السورية

نقلت وكالة أنباء تركيا عن مصادر أمنية ، اليوم الإثنين، أن طائرة كانت تقل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وعددا من المسؤولين رفيعي المستوى في صفوف القوات المسلحة التركية، اضطرت لهبوط عاجل في ولاية أضنا جنوب البلاد.

وأضافت أن المصادر نوهت أن الطائرة كانت تقل آكار إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال يشار غولر، وقائد القوات البرية العماد أوميت دوندار، وعدد آخر من المسؤولين التركيين.

وأوضحت أن الطائرة أقلعت من مطار غازي عنتاب جنوبي تركيا، حيث كان المسؤولون الأتراك في مهمة تفقدية في مركز القيادة الأمامية الثاني للجيش على خط الحدود شمالي سوريا.

كما أشارت إلى أن الطائرة حولت طريقها إلى أقرب مطار بعد فترة وجيزة من إقلاعها، وهبطت اضطراريا في مقر قيادة قاعدة الناقلات العاشرة في أضن”.

وبحسب ما ذكرته المصادر فإن سبب الهبوط الاضطراري هو اصطدام طائر بنافذة الطائرة ما تسبب بتشقق زجاج النافذة، الأمر الذي كان قد يشكل خطرا على حياة من بداخلها.

وأكدت أن آكار وكافة من كانوا معه على متن الطائرة بصحة جيدة.