أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية خلال جولة شملت مواقع في أبها

فاجأ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عددا من المولات والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، بتواجده لمتابعة مدى التقيد بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع شرطة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية.

وشملت جولة الحميدي مواقع متفرقة بمدينة أبها، حيث أكد خلال جولته على أهمية ارتداء الكمامات وتوافر المعقمات وفحص مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بشكل مستمر، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام، ووجه بإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة في تنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية.