 مجلس الوزراء الكويتي يثمّن جهود المملكة في نجاح موسم الحج

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولحكومة المملكة على جهودها في نجاح موسم حج هذا العام.

وأشاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع المجلس اليوم، بالجهود والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة التي حظي بها ضيوف الرحمن في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، والتي أسهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجزي المملكة خير الجزاء.