طوكيو 2020: معركة الأرقام القياسية في السباحة تلوح في الأفق

سيشهد نهائي سباق 100 متر ظهر في السباحة للسيدات اليوم الثلاثاء معركة بين حاملات أرقام قياسية، عندما تتصارع الأسترالية كايلي ماكيون على الميدالية الذهبية مع الأمريكية ريغان سميث والكندية كايلي ماس.

وتعد الثلاث سباحات الأسرع في تاريخ السباق وحققت جميعهن الرقم العالمي لكنه بحوزة ماكيون حالياً.

وأظهر الثلاثي حالة جيدة في التصفيات يوم الأحد وسجلت ماس رقماً أولمبياً قبل أن تكسره سميث، ثم سجلت ماكيون رقماً أسرع في وقت لاحق.

وفي سباق 100 متر صدر تواجه الأمريكية ليلي كينغ تحدياً صعباً للدفاع عن لقبها أمام الجنوب أفريقية تاتيانا شوينميكر التي كانت الأسرع في التصفيات.

وتخوض الروسية يوليا إفيموفا، غريمة حاملة الرقم العالمي، النهائي أيضاً.

وتصدرت السباحتان العناوين في 2016، حين هاجمت كينغ منافستها الروسية التي عوقبت سابقا بالإيقاف بسبب المنشطات ولا يزال هذا يزعج إفيموفا.

وقالت إفيموفا لوسائل إعلام روسية “انحاز إلى تاتيانا شوينميكر. اذا لم أفز أنا فلتفز تاتيانا”.

وفي سباق 100 متر ظهر للرجال يبرز الأمريكي رايان ميرفي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي العالمي، الذي يطمح لذهبية رابعة بمسيرته ويبدو الروسي كليمنت كوليسنيكوف منافساً خطيراً وكذلك الأسترالي ميتش لاركين.

وسيكون أول نهائي في الصباح للرجال في سباق 200 متر حرة ويأمل البريطانيان دنكان سكوت وتوم دين في ميدالية وسيفصل بينهما في الحارة كيران سميث.