عبير موسي: الشعب التونسي احتفل لأنه تخلص من #الإخوان

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسي، أمس الإثنين، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي، وفق تعبيرها.

وقالت: لن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة”، وفقاً لما ذكره موقع “موازييك اف ام”.

وتابعت موسى: لو كنا في السلطة لقمنا بإيقاف الدمار والمنظومة الحالية، الآن يجب تحديد المسار الذي يصب في مصلحة التونسيين.

وأضافت: لا يمكن أن نكون إلا في صف الشعب التونسي، في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار.