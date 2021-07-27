الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي غرب مأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودين بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الإثنين، من تحرير مواقع جديدة، شمالي غرب محافظة مأرب، إثر معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ودحرت قوات الجيش والمقاومة، عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في منطقة اليعيريف، شمالي غرب محافظة مأرب، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت”.

واسفرت المعارك عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية، فيما أجبرت بقية العناصر على الفرار.

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة خوض معارك مستمرة مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال، وسط استنزاف متواصل لعناصر الميليشيات وعتادها.