ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” قرب 75 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل آمال بتعافي الطلب العالمي على الخام مع زيادة معدلات التطعيم ضد الفيروس، وقبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وأكد محللون لدى “إيه إن زد” على أن البيانات القوية لحركة المرور على الطرق في معظم الأقاليم الرئيسية تشير إلى أن ارتفاع الإصابات له تأثير ضئيل، وفقًا لوكالة “رويترز”.

كما أعلنت المملكة المتحدة أمس الإثنين تسجيل أدنى معدل إصابات يومي بفيروس “كورونا” منذ الرابع من يوليو.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.5% إلى 74.89 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر 0.4% مسجلة 72.16 دولار للبرميل.

ويكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.