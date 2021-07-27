توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 4.3% في 2022

أظهر مسحًا أجرته وكالات عالمية، توقع نمو أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما يزيد على 4% العام المقبل.

كما توقع المسح، تعافي الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي ونموها بما يتراوح بين 2 و3% هذا العام، بحسب قناة «العربية».

وتوقع المسح، الذي أُجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3% في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4% في استطلاع مماثل قبل 3 أشهر.

وأشار إلى أن أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سيشهد نموا 4.3% في عام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس. وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3%.

تأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.