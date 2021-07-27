إصابات كورونا العاليمة تتجاوز 195.83 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 195 مليوناً و381 ألفاً و620 حالة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و183 ألفاً و252 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 177 مليوناً و222 ألفاً و22 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

تسجيل 8 وفيات و4232 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 4232 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات .

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.100.000 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.228 حالة وفاة.

الهند تسجل 29689 إصابة جديدة بكورونا و415 وفاة

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و415 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 31 مليونا و440 ألفا و951 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 421 ألفا و382 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 30 مليونا و621 ألفا و469 حالة.

ألمانيا تسجل 1545 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و758401 بعد تسجيل 1545 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91565 بعد تسجيل 38 وفاة إضافية.

الصين تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسي سجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان أن 31 من الإصابات الجديدة محلية. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 92676 في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.