السيطرة على حريق في مستشفى الملك فيصل بالرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق محدود في المنطقة الخلفية من حرم المستشفى دون وقوع إصابات أو تاثير على العمل.

وذكر المستشفى –عبر تويتر- أنه تمت فجر اليوم السيطرة وفي وقت وجيز، على حريق محدود في المنطقة الخلفية من حرم المستشفى، خارج المرافق الحيوية، ودون حدوث أي إصابات أو تأثير على سير العمل.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني بمشاركة فريق السلامة والإطفاء التابع للمستشفى، باشرا الحادث في حينه، وتم احتواء الحريق بحضور ومتابعة من المشرف العام التنفيذي والقيادات بالمستشفى.