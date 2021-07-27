انطلاق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للمعلمين في مرحلته الرابعة

انطلقت أمس (الاثنين) برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للعام 2021، والتي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وقيادات تربوية، في جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات.

في السياق؛ انطلقت برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي في مرحلتها “المرحلة الرابعة” في “تعليم الطائف” عن بعد.

وتجاوز عدد المتدربين والمتدربات في أول أيام التدريب أكثر من 500 متدرب ومتدربة ، وسط إشراف مباشر من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومتابعة مساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات.

وقال “اللهيبي” إن عدد البرامج التدريبية الصيفية لهذا العام بلغت 121 برنامج تدريبي منها 92 برنامج تدريبي لدى البنين و 29 برنامج لدى البنات، وتستهدف نحو 10 آلاف متدرب ومتدربة، يقدمها نخبة من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات المؤهلين.

ولفت إلى الإقبال الكبير من المتدربين والمتدربات على الالتحاق بالبرامج التدريبية والاستفادة منها نتيجة للتنويع والابتكار والتجديد في الحقائب التدريبية والتنوع الشامل لمجالات عدة.

وأضاف أن البرامج التدريبية والتي تشرف عليها وتنفذها إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات تأتي بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بهدف تحقيق عدة مستهدفات منها التثقيف المهني لتطوير الأداء التعليمي في بيئات تدريبية محفزة أثناء الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية لتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترات وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وكذلك تلبية الاحتياج المهني للمعلمين وتحقيق التنوع لكافة الفئات التعليمية المستهدفة، إضافة إلى أن البرامج تتيح مجالات مختلفة ونوعية للتطوير المهني التعليمي وغيرها من المستهدفات.

واختتم مؤكدا أن برامج التطوير المهني الصيفية تعد فرصة سانحة للمعلمين والمعلمات للاكتساب النمو المهني وتطوير الأداء واستثمار أوقات فراغهم في الصيف وتطوير أدائهم وزيادة المعرفة وتمهير المعلم.