“فيتش” تؤكد تصنيف 6 بنوك سعودية عند “BBB +”

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لستة بنوك سعودية إلى مستقرة من سلبية، وأكدت التصنيف الائتماني طويل الأمد بالعملات المحلية والأجنبية عند BBB +.

والبنوك الستة هي البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي في السعودية.

ويأخذ تقييم فيتش في الاعتبار قدرة الحكومة السعودية على دعم النظام المصرفي بالنظر إلى الاحتياطيات الخارجية الكبيرة للدولة.

كما أنه يعكس سجلاً طويلاً من الدعم للبنوك السعودية بغض النظر عن حجمها وهيكلها التمويلي ومستوى الملكية الحكومية فيها.

لكن حذرت فيتش من مخاطر العدوى بين البنوك المحلية لأن السوق صغيرة ومترابطة وهو ما رأت الوكالة أنه يمثل محفزا إضافيا لقيام الحكومة بدعم القطاع إذا دعت الحاجة.

يأتي ذلك بعد أن رفعت وكالة فيتش النظرة المستقبلية للمملكة إلى مستقرة من سلبية في الخامس عشر من يوليو بسبب ارتفاع أسعار النفط.