بدءا من الغد وحتى السبت.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء وحتى السبت المقبل.

وأضاف أنه متوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق عسير “أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، ظهران الحنوب، الحرجة، سراة عبيدة، بيشة، البرك”، ومنطقة الباحة “الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة، العقيق”، ومنطقة جازان “جازان، بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو”، ومنطقة نجران “نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة”.

وشملت التوقعات، أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من الأربعاء حتى السبت على منطقة مكة المكرمة “مكة، الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الجموم، الكامل، الخرمة، رنية، تربة، ظلم، الليث، القنفذة”، ومنطقة المدينة المنورة “المدينة، وادي الفرع، المهد، العيص”، قد تصل إلى غزيرة يوم الخميس على “الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الليث، القنفذة”.