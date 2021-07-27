مشاريع مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية بلغت 1686 مشروعا في 69 دولة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، – عبر الاتصال المرئي – اليوم، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور.

واستعرض الدكتور الربيعة مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية التي بلغت 1,686 مشروعا نفذت في 69 دولة حوال العالم بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و334 مليونا و621 ألف دولار أمريكي، استحوذ اليمن على النصيب الأوفر منها، إلى جانب ما تم تقديمه من مساعدات للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد19) للعديد من الدول.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال البرامج التطوعية وتبادل الخبرات وبناء القدرات فيما يخص العمل الإنساني، وبحثا طرق دعم الدول ذات الاحتياج خصوصا اليمن لتحسين الظروف المعيشية للمتضررين والتخفيف من معاناتهم.

فيما أشادت سامانثا باور بالشراكة الاستراتيجية بين المركز والوكالة، منوهة بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم، مؤكدة أن أعمال المركز استهدفت قطاعات حيوية ومهمة لدى الفئات الأكثر ضعفا.