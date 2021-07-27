الخارجية الأمريكية تدين هجوم الحوثي على المملكة وتؤكد: حان الوقت لإنهاء الصراع

أدانت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء ما تقوم به مليشيا الحوثي المتمردة باليمن، من هجوم على المملكة، خاصة في أيام الأضحى.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مليشيات الحوثي الانقلابية إلى وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار.

وأضافت في بيان مقتضب نشره حساب وزارة الخارجية الأمريكية على موقع التدوين المصغر تويتر : أنه يجب على الحوثيين وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في إنهاء حرب اليمن”.

وشددت في بيانها :” حان الوقت للعودة إلى المفاوضات وإنهاء الصراع”.