توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الأربعاء في المملكة 18/ 12/ 1442 الموافق 28/ 7/ 2021.

وقال إنه يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، وأجزاء من الربع الخالي، وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.