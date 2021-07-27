رد موجع.. خسائر بشرية فادحة لمليشيا الحوثي بسبب جرائمها بحق المدنيين بالحديدة

تمكنت قوات الجيش اليمني مدعومة من قوات التحالف من تكبيد مليشيا الحوثي المتمردة، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالحديدة.

جاء ذلك ردا على جريمة جديدة بحق المدنيين تعد الثانية من نوعها خلال ساعات.

وذكر الإعلام العسكري لقوات التخالف أن الوحدات العسكرية المرابطة في خطوط التماس بمديرية الدريهمي استهدفت بقصف مركز ثكنات وأوكار للمليشيات التابعة لإيران.

وأضاف أن القصف حقق إصابات مباشرة في صفوف المليشيات، وخسائر مادية في المواقع المستهدفة.

وكان المواطن عبدالله ابراهيم محمد خنن( 42 عاما) أصيب صباح اليوم بقصف من طائرة حوثية بدون طيار أثناء عمله في وادي رمان جنوب غرب مركز مديرية الدريهمي.

وتعد الجريمة هي الثانية من نوعها بحق المدنيين في أقل من 30 ساعة حيث أصيب مواطن، أمس الاثنين، بقصف حوثي استهدف منازل المواطنين في مدينة حيس.