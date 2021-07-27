رياح و أتربة و تدنٍ في الرؤية بالرياض ومكة وهذه المناطق

حذر الدفاع المدني، اليوم، من وجود أتربة مثارة على الرياض و مناطق أخرى، بناء على تنبيهات متقدمة من المركز الوطني للأرصاد .

و أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما، مساء اليوم، يفيد بوجود أتربة مثارة على منطقة الرياض يشمل ( الحريق،الخرج، الدرعية، الدلم،الدوادمي، الرين،الزلفي،الرياض، الغاط، القويعية،المجمعة،المزاحمية، ثادق، حريملاء ، مرات، حوطة بني تميم ،رماح، شقراء ،ضرما، عفيف) حتى الساعة 1 صباح يوم الأربعاء.

وفي تنبيه متقدم آخر من المركز الوطني للأرصاد أفاد المركز بوجود أتربة مثارة على المنطقة الشرقية يشمل ( حفر الباطن، قرية العليا ) حتى الساعة 9 مساءً.

و أصدر المركز تنبيها يفيد بوجود عوالق ترابية و رياح على منطقة مكة المكرمة تشمل الخرمة و المويه وتربة ورنية، و على منطقة عسير تشمل بيشة و تثليث