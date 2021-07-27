الخارجية تعلن عن توفر 12 وظيفة بالبنك الإسلامي للتنمية

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر 12 وظيفة لدى البنك الإسلامي للتنمية ” ISDB” .

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الإعلان عن الوظائف جاء إنفاذا للتوجيهات الكريمة، وحرصا منها على إتاحة الفرصة للمواطنين، للعمل لدى المنظمات الإقليمية والدولية.

كما حددت الوزارة من خلال بيانها المسمى الوظيفي ودولة المقر، إضافة إلى انتهاء فترة التقديم لكل وظيفة.

ونوهت أن التقديم سيكون مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني WWW.ISDBCAREERS.COM .

وطالبت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية، بتزيدها بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني: [email protected]