تنظيم 500 برنامج ونشاط بدور إيواء الأيتام بالرياض منذ بداية العام

نظمت دور الإيواء بالرياض ” دارالتربية الاجتماعية للبنين بالرياض و بشقراء ودار التربية الاجتماعية للبنات ودار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض ودار الحضانة الاجتماعية بالربوة” خلال العام الهجري الحالي “500” برنامج ونشاط لمستفيديها المشمولين بالرعاية من فئة الأيتام.

وتنوعت البرامج التي نُفذ أغلبها افتراضياً مابين برامج اجتماعية ودينية وتوعوية وتثقيفية وتطوعية وندوات منظمة و اخرى ترفيهية .

وقد أقيم أغلبها بالتعاون مع العديد من الجهات الخارجية ذات العلاقة بهدف بناء شخصيات مستفيديها من الأيتام واكتشاف وتنمية مالديهم من مهارات بالإضافة إلى شغل اوقات الفراغ بمايعود عليهم بالنفع والفائدة

يذكر أن هذه الدور تتبع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وتوفر جميع انواع الرعاية لفئة الأيتام في كافة المراحل العمرية بالإضافة إلى خدمة الإيواء.