على طريقة سواريز .. ملاكم عربي يعض منافسه في #اولمبياد_طوكيو

بعد أن مرت سنوات على حادثة عض اللاعب الأورجوياني لويس سواريز، نجم أتليتكو مدريد الإسباني الشهيرة، مدافع منتخب إيطاليا جيورجيو كيليني، في نهائيات كأس العالم 2014، وإذ بملاكم عربي يكرر المشهد ذاته خلال مواجهة منافسه،اليوم، في أولمبياد طوكيو.

واستبعد الملاكم المغربي يونس باعلا بسبب عضه منافسه النيوزيلندي ديفيد نيكا في منافسات دور الـ16 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020

وعض اللاعب المغربي منافسه الذي حسم المباراة لصالحه، في لقطة انتشرت سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتربط التعليقات بين مشهد اللاعب ومهاجم أوروجواي، واصفين إياه بـ«سواريز المغرب».

وتشارك المغرب في الاولمبياد ببعثة تضم 48 لاعبا ولاعبة في 18 مسابقة بالدورة الأولمبية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم الخامس لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي بدأت الجمعة وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وذلك بعد عودتها إلى النور عقب تأجيلها من صيف العام الماضي في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.