الكويت تمنع مواطنيها غير المحصنين من السفر

عممت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت ، مرسوما إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بناء على قرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية.

وطالبت الإدارة العامة للطيران العمل عدم السفر إلى خارج دولة الكويت إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت، وظهور اللون الأخضر بتطبيق «مناعة – هويتي» ويستثنى من ذلك الفنات التالية:

1- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

2- الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

3- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة اثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

4- التأكيد على حصول الكويتيين على تأمين صحي طيلة فترة تواجدهم خارج البلاد ويغطي علاج الإصابة بفايروس كورونا.