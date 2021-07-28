أكثر من 3 الاف متبرعاً ومتبرعة بـ«الدم» بصحة حفر الباطن

استقبلت صحة حفر الباطن ممثلة بنك الدم المركزي ومستشفياتها 3,671 متبرعاً ومتبرعة خلال النصف الأول لعام 2021م وذلك لزيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم.

إضافة إلى منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة، للحفاظ على الإمدادات الكافية وتحقيق الوصول الشامل، في الوقت المناسب وذلك لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة.

ويستقبل بنك الدم المركزي ومستشفى حفر الباطن المركزي ومستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والأطفال المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءاً.