“أنت قيد الحظر أو الغلق”.. خاصية جديدة من تويتر للمستخدمين

تختبر شركة تويتر حاليا خاصية جديدة لتنبيه المستخدمين بأن حساباتهم قيد الحظر أو قيد الغلق وأنها على وضعية التصفح فقط.

وحسب موقع “ذا فيرج”، هذه الخاصية الجديدة تأتي كرد فعل من تويتر لتعرف المستخدمين بخرقهم لسياسة الموقع مثل كتابتهم لتغريدات مسيئة أو مروجة للتطرف.

وعند تفعيل الخاصية، تظهر أعلى صفحة تويتر للمستخدم، وأثناء تفعيلها يحظر على المستخدم القيام بأي تغريدات، أو إبداء اعجاب أو مشاركة تغريدات أخرى على حسابه الخاص.

وحتى الآن لاتزال الخاصية الجديدة قيد الاختبار بمعرفة عدد محدود من مستخدمي تويتر، عبر كافة أنظمة التشغيل ios و أندرويد، ومتصفحات الشبكة العنكبوتية لأجهزة الحاسوب.

ودفع شركة تويتر لتطوير هذه الخاصية، تلقيها لإشعارات من مستخدمين بتفاجئهم من تعرض حساباتهم للحظر أو الغلق لمجرد قيامهم بالتغريد أو متابعة حسابات أخرى.