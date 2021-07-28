ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” قرب 75 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة “كورونا”.

ويرى “أوفرو ساركار” رئيس قطاع الطاقة لدى “دي بي إس بنك” أن أكبر خطر لسعر النفط لا يزال هو متغير “دلتا” إذ تعاني عدد من الدول من تفشي الفيروس، لكنه يرى في الوقت نفسه أن الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا قد يواصل دعم الأسعار في الوقت الراهن.

وعلى صعيد التداولات، زادت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.5% إلى 74.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر 0.7% عند 72.12 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع المخزونات 4.7 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من يوليو الجاري.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق اليوم.