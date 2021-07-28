ألمانيا: قتيلان وخمسة مفقودين إثر انفجار بمنشأة لإدارة النفايات في ليفركوزن

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 31 آخرون بجروح إثر انفجار بمنشأة لإدارة النفايات غرب ألمانيا الثلاثاء، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع.

وأشارت إلى أن خمسة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وأضافت نفس المصدر أن الحادث وقع تحديدا في مكب ومحرقة النفايات التابعة لها “كيمبارك” في ليفركوزن، وليس في المنطقة الصناعية التي تضم الشركات الكيميائية.

ووقع الإنفجار قرابة الساعة 09,00 صباحا بالتوقيت المحلي (07,40 ت غ) ولا تزال أسبابه مجهولة.

وأرسل التطبيق الألماني “نينا” المختص بتوجيه تحذيرات، تنبيها للأهالي بوجوب إغلاق جميع الأبواب والنوافذ فيما كانت سحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع. كما طُلب من الأهالي عدم الضغط على شبكة هواتف اجهزة الطوارئ.

وأوضحت كورنتا أن الحادث وقع في مكب ومحرقة النفايات التابعة لها في منطقة بويريغ بمدينة ليفركوزن، وهي غير المنطقة الصناعية الرئيسية التي تضم العديد من الشركات الكيميائية مثل باير ولانكسيس وإيفونيك.

وفي مؤتمر صحافي بعد الظهر في ليفركوزن، قال لارش فرايدريخ رئيس كيمبارك إن التحذير بوجوب البقاء في المنازل لا يزال قائما، فيما سارع الخبراء لتحديد تركيبة الدخان المتصاعد.

وردا على سؤال عما إذا كان الدخان المنبعث يحتوي على غازات سامة، رفض فرايدريخ التكهن، لكنه قال إنه لا يمكن استبعاد أي فرضيات.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة أوفيه ريخراث إنه “يوم أسود لأهالي ليفركوزن”. ولفت إلى أن الملاعب في حيي بويريغ وأوبلادن ستغلق، وحض الأهالي على غسل الفاكهة والخضر التي تنمو في حدائقهم قبل تناولها.

وأوضحت سلطات المدينة على فيس بوك أن مستويات التلوث لا تزال عند “المستوى الأخضر” وأن التدابير المتخذة على سبيل الاحتياط.

وتسبب الإنفجار باندلاع حريق في مستوعبات مذيبات سائلة تنتظر الحرق. واستغرق إخماد الحريق الهائل عدة ساعات واستدعي إطفائيون من كولونيا المجاورة للمشاركة في الجهود.

وكتبت شرطة كولونيا في تغريدة أنها أغلقت العديد من الطرق السريعة في المنطقة بسبب “أضرار كبيرة” وحضت السائقين على تجنب المرور فيها.