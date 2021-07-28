ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 189.68 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 216.78 ريال (57.81 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 189.68 ريال (50.58 دولار).

كما بلغ جرام الذهب عيار 18 نحو 1162.58 ريال (43.36 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 14 في المملكة 126.45 ريال (33.72 دولار).

وعالميا،انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوعين خلال تعاملات الأربعاء رغم انخفاض الدولار الأمريكي، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة “كورونا”.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم جيبريسوس” من أنه رغم مرور 19 شهرًا من انتشار الوباء وسبعة أشهر منذ الموافقة على اللقاحات فإن العالم لا يزال في المراحل الأولى لموجة أخرى من الإصابات والوفيات.

وعند الإغلاق، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4% أو بمقدار 8 دولارات إلى 1803.40 دولار للأوقية وهو أدنى سعر إغلاق منذ الثامن من يوليو.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.2% إلى 92.761 نقطة، في تمام الساعة 08:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.