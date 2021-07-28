بمشاركة عربية.. أولمبياد طوكيو يتصدر المحادثات على تويتر

مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2020 بعد عامٍ من التأخير بسبب ظروف الجائحة، تتجه أنظار العالم كله إلى طوكيو إذ تصدرت المحادثات حول البطولة تويتر، وشهدت تفاعلاً كبيرا من الجمهور الذي قصد المنصة لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات في الوقت الفعلي. وتفاوتت طرق المغردين لإظهار دعمهم لفرقهم والرياضيين من عبارات التشجيع الى التعليقات على المنافسات ومشاركة آرائهم باستخدام الرموز التعبيرية لعلم الدولة والرموز التعبيرية الأولمبية وغيرها من الميزات الأخرى.

ولأول مرة، يتوفر الرمز التعبيري الرسمي لـ #الألعاب_الأولمبية على تويتر بأكثر من 30 لغة من بينها العربية، ويمكن للمشجعين من المشاركة في النقاشات بشكل تفاعلي من خلال استخدام أكثر من 200 رمز تعبيري تغطي الرياضات المختلفة في البطولة وأعلام الدول المشاركة بالاضافة لرموز خاصة بالميداليات والتي ستبقى فاعلة على المنصة حتى انتهاء البطولة في 8 أغسطس 2021.

الرياضات الأولمبية مثل #Archery; #Athletics; #ArtisticGymnastics; #Badminton; #Boxing; #Equestrian; #Fencing; #Golf; #Hockey; #Judo; #Rowing; #Sailing; #Swimming; #TableTennis; #Tennis; #Weightlifting; #Wrestling; وغيرها الكثير.

الميداليات الأولمبية (#Gold, #Silver, #Bronze).

أعلام الدول المشاركة، والتي يمكن استخدامها عند التغريد بوسم الاسم المختصر للبلد من ثلاثة أحرف مثل #KSA, #UAE, #EGY

كما يوفر تويتر أيضاً عدد من الميزات المتخصصة التي تُساعد المشجعين والمتابعين على متابعة الحدث بكل تفاصيله هذا الصيف. فيما يلي لمحة عن أبرز هذه المميزات:

عش تجربة المُعلّقين الخبراء

في كل دورة ألعاب أولمبي يُغرّد الناس بثقة بآرائهم التي يعتبرونها “خبيرة” حول رياضةٍ قد لا يعرفون الكثير عنها. وهذا العام، يُحول توتير المُشجعين إلى خبراء في مجال الرياضة، فعند التغريد باستخدام #ExpertEngine و@Olympics وأي وسم لرياضة مثل #Wrestling، سيتلقى المشجعين رد بفيديو تلقائي يُعلمهم كل شيء عن تلك الرياضة.

قسم استكشاف الألعاب الأولمبية

لأول مرة على تويتر، سيحتوى قسم استكشاف في التطبيق على صفحة مُخصصة تُسمى #TokyoOlympics والتي تعرض صفحات المنافسات الخاصة بكل بلد بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلى صفحاتٍ رياضية مُخصصة تعرض أهم التغريدات من حسابات موثوقة مما يُساعد الأشخاص على متابعة ما يحدث وردود الأفعال المُتعلقة بأبرز الأحداث وأهم المنافسات في الوقت الفعلي. سيتضمن قسم الاستكشاف أيضاً خانة للحظات الشركاء، ولحظات تويتر، والموضوعات، والقوائم.

القوائم

يُمكن للجمهور من متابعة القوائم الخاصة والمتنوعة للأولمبياد والتي تشمل مجموعة حسابات ذات صلة:

رياضيون عرب في طوكيو

طوكيو 2020 بالعربية

الإمارات في طوكيو 2020

السعودية في طوكيو 2020

مصر في طوكيو 2020

تحديثات الصحة والسلامة

موضوعات تويتر

أنشأ تويتر سلسلة من الموضوعات المُخصصة للألعاب والتي ستُزود الخط الزمني بأهم التغريدات والمحتوى، حيث سيتمكن المغردون من رؤية الموضوعات في نتائج البحث الخاصة بهم للبقاء على اطلاعٍ دائم بما يحدث في طوكيو.

وستستمر المحادثات حول البطولة على المنصة خلال الأيام حيث يجتمع عُشاق الرياضة من كل مكان على تويتر للتعرّف على آخر المستجدات ومتابعتها في الوقت الفعلي.