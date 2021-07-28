الصحة العالمية: ارتفاع معدل الإصابات بكورونا عالميا بنسبة 8%

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفع بنسبة 8% خلال الأسبوع الماضي، ومعدل الوفيات بنسبة 21%.

وأفادت المنظمة – حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل أكثر من 3.8 مليون إصابة وأكثر من 69 ألف حالة وفاة في الأسبوع الماضي، مع زيادة قوية بشكل خاص في الوفيات المسجلة في بلدان جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

ولفتت الصحة العالمية إلى تجاوز العدد الإجمالي للإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي (من 19 إلى 25 يوليو) 3.8 مليون، بزيادة قدرها 8% عن الأسبوع السابق .. وتم في المتوسط الإبلاغ عن حوالي 540 ألف حالة إصابة يوميا، بينما كانت في الأسبوع السابق 490 ألف حالة يوميا.

وارتفع “في الوقت نفسه” عدد الوفيات بشكل حاد حيث “توفي أكثر من 69 ألف شخص، أي 21 أكثر من الأسبوع السابق عندما تم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة وفاة”.

وجرى في الفترة من 19 إلى 25 يوليو تسجيل 3 ملايين و807 آلاف و939 حالة إصابة في العالم، وسُجلت كذلك 69 ألفا و132 حالة وفاة.. وحتى يوم 25 يوليو، بلغ إجمالي عدد الإصابات في العالم 193 مليونا و657 ألفا و729 إصابة، فيما سُجلت 4 ملايين و154 ألفا و660 حالة وفاة.

وانخفض معدل الإصابات خلال نفس الأسبوع في إفريقيا بنسبة 9%، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 7%، وبشرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 4%، فيما رصد ارتفاعها في الأمريكيتين بنسبة 30%، وبمنطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 25%، وفي أوروبا بنسبة 3%.

وارتفعت معدلات الوفيات بقوة خاصة في جنوب شرق آسيا، بنسبة 30%، والأمريكيتين بنسبة 29%، كما لوحظ انخفاض في عدد الوفيات في أوروبا بنسبة 1%.