منتخب السعودية يودع أولمبياد طوكيو بالهزيمة من البرازيل

أنهى منتخب السعودية الأولمبي مشاركته في أولمبياد طوكيو 2021، بالهزيمة من البرازيل بنتيجة 1-3، في ختام دور المجموعات.

ونجح منتخب البرازيل في الفوز على السعودية بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سايتاما 2002، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021.

وافتتح ماثيوس كونها التسجيل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 14 من ضربة رأسية، قبل أن يعادل عبدالإله العمري النتيجة في الدقيقة 27.

ونجح منتخب البرازيل في حسم المباراة في الشوط الثاني، بعدما سجل الهدفين الثاني والثالث عن طريق ريتشارليسون، في الدقيقتين 76 والثالثة من الوقت بدل الضائع.