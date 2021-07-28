عبر طائرة الإخلاء الطبي.. السفارة في إندونيسيا تنقل المواطنين ذوي حالات كورونا الحرجة إلى المملكة

أعلنت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم (الأربعاء)، نقل المواطنين الذين تدهورت حالتهم الصحية في إندونيسيا، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى المملكة.

وأشارت سفارة المملكة، إلى أن نقل المواطنين جاء إنفاذًا لتوجيهات قيادة المملكة، لافتة إلى أن نقلهم تم عبر طائرة الإخلاء الطبي السعودي.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا، عصام الثقفي، قد أكد في وقت سابق أن السفارة رصدت 10 إصابات بفيروس كورونا بين السعوديين، منها حالتان حرجتان ومصابتان بالفيروس المتحور.

وشدد الثقفي على أن الحالات الحرجة ما زالت حالتين فقط، في حين تبقى 4 حالات تحت المراقبة، وخروج أربع حالات بحمد الله بعد تماثلها للشفاء.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا، إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، وذلك انطلاقا من حرص حكومة السعودية على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.