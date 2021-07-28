صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد التركي إلى 5.8٪

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في عام 2021 للاقتصاد التركي من 6٪ إلى 5.8٪؜.

قام صندوق النقد الدولي بتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وجاء في التقرير أن التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر اختلافًا بين الدول منذ أبريل.

ووفقا للتقرير، فإن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2021 إلى 5.8٪ من 6٪ السابقة.

وأشير في التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6٪ في عام 2021، بينما ارتفعت توقعات النمو لعام 2022 من 4.4٪ إلى 4.9٪.

وذكر التقرير، الذي لم يغير توقعات النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام، أن التوقعات لهذا العام بالنسبة للبلدان النامية قد تم تعديلها نزولاً والاقتصادات المتقدمة صعوداً.

وفي تقرير صندوق النقد الدولي، تم أيضًا مشاركة توقعات النمو الجديدة لبعض البلدان. وفقًا لذلك، تم زيادة توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2021 من 6.4 في المائة إلى 7 في المائة. تمت زيادة توقعات نمو اقتصاد البلاد لعام 2022 من 3.5 في المائة إلى 4.9 في المائة.

وبينما ارتفعت توقعات النمو لاقتصاد منطقة اليورو لهذا العام من 4.4 في المائة إلى 4.6 في المائة ، تم تعديل توقعات عام 2022 من 3.8 في المائة إلى 4.3 في المائة.