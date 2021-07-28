“فلكية جدة”: ذروة شهب “دلتا الدلويات 2021” الخميس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن زخة شهب دلتا الدلويات ستصل ذروة تساقطها هذه السنه من منتصف ليل الخميس 29 يوليو وخلال الساعات قبل شروق الشمس الجمعة 30 يوليو بسماء السعودية والوطن العربي.

شهب دلتا الدلويات تشاهد من النصفين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية إلا أن رؤيتها أفضل في خطوط العرض الجنوبية (جنوب خط الاستواء)، بالإضافة إلى أن المناطق الاستوائية والمجاورة لخط الاستواء، وباستثناء القاطنين في أقصى شمال الكرة الأرضية حيث حاليا ساعات الليل قصيرة أو لا يوجد ليل هناك ، فإن هذه الشهب يمكن رصدها من كافة مناطق العالم.

تعتبر دلتا الدلويات من الشهب المتوسطة، تنشط سنوياً في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 اغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالي 20 شهاب بالساعة عند ذروتها ولكن يتوقع ان يكون العدد المرصود اقل هذه السنة، حيث سيتزامن مع ذروة شهب دلتا الدلويات القمر الاحدب المتناقص في سماء الليل ما سيقلل بشدة عدد الشهب المرئية.

يعتقد أن مصدر شهب دلتا الدلويات هو المذنب (96P ماكهولز) ففي هذا الوقت من العام تعبر الأرض أثناء دورانها حول الشمس مسار مدار هذا المذنب، حيث تصطدم قطع الحصى بأعلى الغلاف الجوي بسرعة 41 كيلومتر بالثانية وتحترق على إرتفاع ما بين 70 إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض عندها تظهر كشريط من الضوء.

تشتهر شهب دلتا الدلويات بالكرات النارية الساطعة السريعة ويتوقع أن تكون الذروة بعد حوالي الساعة الثانية فجر الجمعة حسب التوقيت المحلي، وسوف يستمر تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر ، وذلك بمراقبة الأفق الجنوبي الشرقي من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن وان تكون السماء صافية.

الراصد يجب على أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، وايضا تحتاج عين الانسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات خاصة لرؤية الشهب فهي ترى بالعين المجردة.

إذا تم تعقب مسار هذه الشهب فسوف تظهر أنها تنطلق من نقطة محددة في السماء تسمى نقطة الإشعاع بالقرب من نجم دالتا الدلو ” سكات ” ، إلا انه يمكن رؤية الشهب تنطلق من أي مكان في السماء.