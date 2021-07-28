صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2022 ويشيد بدور القطاع غير النفطي

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2022.

وإشاد الصندوق بدور القطاع غير النفطي.

وأصدر الصندوق، آخر توقعات النمو للاقتصاد العالمي خلال عامي 2021 و2022 بناء على التغيرات وسرعة توزيع لقاحات كورونا.

وأجرى الصندوق، وفقا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، تعديلا على توقعات النمو للاقتصاد السعودي خلال عام 2021؛ إذ قام بتخفيض توقعاته للنمو إلى 2.4% من 2.9% في تقديراته السابقة في أبريل/ نيسان الماضي.

وتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% خلال عام 2022، ليرفع بذلك توقعاته لنمو الناتج المحلي للمملكة بنحو 0.8% عن تقديراته السابقة بنمو متوقع بنسبة 4% خلال العام القادم.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 6% في عام 2021 و4.9% في عام 2022، لافتا إلى أن تنبؤات النمو العالمي ظلت دون تغيير في عام 2021 مقارنة مع ما ورد في عدد أبريل/ نيسان الماضي من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”.