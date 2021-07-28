“آل الشيخ” يستعرض مع وزير الدولة للشرق الأوسط بالخارجية البريطانية جهود المملكة في دعم التعليم عالميا

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، جيمس كليفرلي وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وذلك خلال حضوره القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021-2025م في لندن بالمملكة المتحدة.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واستعراض جهود المملكة في دعم التعليم من خلال الصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة، والمشاركة السعودية في أعمال القمة المنعقدة حالياً في العاصمة البريطانية “لندن”، والتأكيد على دور المملكة في دعم التعليم على مستوى العالم.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وقيادتها في دعم ومشاركة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الإستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم، والمساهمة في رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة، من خلال تبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب المماثلة.