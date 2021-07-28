توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الخميس في المملكة 19/ 12/ 1442 الموافق 29/ 7/ 2021.

وقال إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، وأجزاء من منطقة نجران، كما يشمل ذلك مرتفعات الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وشملت التوقعات، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران. كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.