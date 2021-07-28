التدريب التقني تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم (الأربعاء)، عن توفّر 15 وظيفة إدارية وتقنية وفنية وهندسية للسعوديين والسعوديات حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظائف المعلن عنها يبدأ غداً الخميس بتاريخ 1442/12/19هـ الموافق 2021/07/29م، وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1443/01/03هـ الموافق 2021/08/11م.

وتشمل تلك الوظائف، “أمين صندوق، وسكرتير، وأمين مستودع، وفني أجهزة حاسب وشبكات، وكاتب، ومسجل طلبة، ومحاسب مساعد، وباحث تخطيط مساعد، ومساعد إداري، ومدقق شؤون موظفين، ومحاسب مساعد، وباحث إحصاء مساعد، وأخصائي أمن سيبراني، ومهندس مدني، ومهندس معماري”.