وزير التعليم يبحث مع نظيره الباكستاني مجالات التعاون المشترك

التقى معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأربعاء وزير التعليم والتدريب المهني الاتحادي الباكستاني شفقت محمود، وذلك خلال مشاركة معاليه في القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021-2025 في لندن بالمملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين المملكة وباكستان في الجوانب التعليمية، والشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات في البلدين الصديقين، وكذلك دعم تبادل الخبرات في القطاع التعليمي.

وتناول اللقاء مناقشة محاور العمل في القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم، وسبل دعم وتمويل البلدين لتقديم خدمات التعليم بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشاد وزير التعليم والتدريب المهني الاتحادي الباكستاني خلال اللقاء بدور المملكة البارز في دعم وتمويل العديد من المبادرات في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعليم في كثير من دول العالم، والجهود الكبيرة والمميزة التي بذلتها خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين 2020، والاهتمام الخاص بملف التعليم وإعادته لجدول أعمال القمة.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي د.صالح القسومي، والملحق الثقافي في بريطانيا د.أمل فطاني.​