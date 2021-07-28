بلومبيرج: فيسبوك حققت 27.8 مليار دولار خلال 3 أشهر

من المقرر أن تعلن شركة “فيسبوك” اليوم الأربعاء عن الأرباح التي حققتها خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021، ويتوقع محللون أن تكون “أرباحا قياسية”.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ”، أنه يتوقع أن تكون أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم قد حققت إيرادات قياسية للربع الثاني تبلغ 27.8 مليار دولار، بزيادة 49٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يصل صافي دخلها إلى 3.02 دولار أمريكي للسهم أو ما يقرب من 8.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 68٪ عن العام السابق.

وقال محللو “بنك أوف أمريكا” إنهم يتوقعون أن تضيف “فيسبوك” حوالي 36 مليون مستخدم نشط شهريا في الربع الأخير، مما يعني تسجيل 2.9 مليار مستخدم لمجموعة عروض الشبكة الاجتماعية بما في ذلك “انستغرام” وخدمة “مسينجر” الخاصة بها.

هذا وارتفعت أسهم “فيسبوك” بنسبة 1.2٪ لتصل إلى 373 دولارا، مما رفع مكاسب السهم على مدار العام حتى تاريخه إلى حوالي 38٪ .