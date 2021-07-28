النيابة العامة تحذر من الاحتيال العقاري

حذرت النيابة العامة،اليوم، من الاحتيال أو التستر في أنشطة بيع العقارات بمختلف أنواعها.

وقالت النيابة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تُحظر مزاولة أي سلوكيات تنطوي على عمليات احتيال أو تستر عليها في أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم غيرها، أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة.

و أكدت النيابة العامة على اللجنة المختصة بضبط المخالفات المتعلقة بضوابط بيع العقارات أنه في حالة ضبط أي مخالفة احتيال أو تستر عليها يجب إحالة المخالف إلى النيابة،حيث أن هذه المخالفات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.